Masters 2013: Final-round tee times

The tee times for the final round of the 2013 Masters Tournament at Augusta National:

9:20 a.m.: Keegan Bradley

9:30 a.m.: Tianlang Guan, Sandy Lyle

9:40 a.m.: Phil Mickelson, Ryan Moore

9:50 a.m.: Michael Thompson, Ryo Ishikawa

10 a.m.: Peter Hanson, Carl Pettersson

10:10 a.m.: Thomas Bjorn, Scott Piercy

10:20 a.m.: David Lynn, John Peterson

10:30 a.m.: Trevor Immelman, Rory McIlroy

10:40 a.m.: Martin Kaymer, Paul Lawrie

10:50 a.m.: David Toms, Lucas Glover

11 a.m.: Vijay Singh, Richard Sterne

11:20 a.m.: Kevin Na, Brian Gay

11:30 a.m.: Henrik Stenson, Jose Maria Olazabal

11:40 a.m.: Stewart Cink, D.A. Points

11:50 a.m.: Branden Grace, Robert Garrigus

12 p.m.: Luke Donald, K.J. Choi

12:10 p.m.: John Huh, Ernie Els

12:20 p.m.: Charl Schwartzel, Bubba Watson

12:30 p.m.: Dustin Johnson, John Senden

12:40 p.m.: Fredrik Jacobson, Bill Haas

12:50 p.m.: Jason Dufner, Fred Couples

1:10 p.m.: Zach Johnson, Justin Rose

1:20 p.m.: Gonzalo Fernandez-Castano, Thorbjorn Olesen

1:30 p.m.: Bo Van Pelt, Sergio Garcia

1:40 p.m.: Jim Furyk, Nick Watney

1:50 p.m.: Bernhard Langer, Lee Westwood

2 p.m.: Rickie Fowler, Steve Stricker

2:10 p.m.: Tim Clark, Tiger Woods

2:20 p.m.: Jason Day, Matt Kuchar

2:30 p.m.: Adam Scott, Marc Leishman

2:40 p.m.: Brandt Snedeker, Angel Cabrera