Tournament favourite Rory McIlroy plays with Rickie Fowler and Jon Rahm at 6.35pm UK time on Thursday

2017 USPGA Championship Tee Times

The USPGA Championship begins on Thursday and Rory McIlroy begins his quest for a third Wanamaker Trophy alongside Rickie Fowler and Jon Rahm at 6.35pm UK time.

Jordan Spieth starts his quest for a career grand slam with Masters champion Sergio Garcia and US Open winner Brooks Koepka at 1.25pm.

Another star group contains Dustin Johnson, Henrik Stenson and Jason Day at 1.35pm.

First round tee times – Thursday 10th August

All times BST

*indicates 10th tee

12:20 G Murray, R Berberian Jr, P Uihlein

12:25* S Lowry (Ire), S Deane (Aus), P Larrazabal (Spa)

12:30 A Rainaud, T Finau, F Zanotti (Par)

12:35* A Noren (Swe), S Hebert, R Knox (Sco)

12:40 Y Song (Kor), D McNabb, C Howell III

12:45* H Matsuyama (Jpn), E Els (SA), I Poulter (Eng)

12:50 S Kang (Kor), W Bryan, D Frittelli (SA)

12:55* D Summerhays, R Streb, C Wood (Eng)

13:00 W McGirt, F Molinari (Ita), J Herman

13:05* T Fleetwood (Eng), J Thomas, P Reed

13:10 G Woodland, A Sullivan (Eng), K Stanley

13:15* B Watson, C Schwartzel (SA), P Casey (Eng)

13:20 R Beem, V Singh (Fij), J Daly

13:25* S Garcia (Spa), B Koepka, J Spieth

13:30* L Oostuizen (SA), D Willett (Eng), JB Holmes

13:35* J Day (Aus), D Johnson, H Stenson (Swe)

13:40 T Pieters (Bel), X Schauffele, R Pampling (Aus)

13:45* P Harrington (Ire), K Bradley, D Love III

13:50 T Olesen (Den), B Steele, H Swafford

13:55* Z Johnson, L Westwood (Eng), C Hoffman

14:00 C Smith (Aus), B Wiesberger (Aut), B Stone (SA)

14:05* D Lingmerth (Swe), S Brown, N Colsaerts (Bel)

14:10 KT Kim (Kor), G Gregory, J Hahn

14:15* S Hend (Aus), K Pigman, A ‘Beef’ Johnson (Eng)

14:20 R Sterne (SA), R Vermeer, C Stroud

14:25 K Kraft, B Smock, P Rogers

17:30* D Muttitt, B Cauley, G DeLaet (Can)

17:35 L Glover, M Dobyns, H Tanihara (Jpn)

17:40* R Perry, Y Ikeda, E Grillo (Arg)

17:45 M Small, J Kokrak, S Kodaira (Jpn)

17:50* J Luiten (Ned), P Claxton, R Henley

17:55 T Bjorn (Den), B Grace (SA), P Perez

18:00* P Cantlay, T Jaidee (Tha), S Kjeldsen (Den)

18:05 A Scott, L Donald (Eng), W Simpson

18:10* O Uresti, Y Yang (Kor), S Micheel

18:15 B Horschel, M Fitzpatrick (Eng), S Kim (Kor)

18:20* D Lee (NZ), M Leishman (Aus), A Lahiri (Ind)

18:25 J Walker, P Mickelson, J Dufner

18:30* B An (Kor), K Chappell, M Hughes (Can)

18:35 R McIlroy (NI), J Rahm (Spa), R Fowler

18:40* J Blixt (Swe), S Stricker, B Harman

18:45 M Kuchar, J Rose (Eng), B Snedeker

18:50* DA Points, T Hatton (Eng), A Hadwin (Can)

18:55 D Berger J Furyk, K Kisner

19:00* M Laird (Sco), B Haas, G McDowell (NI)

19:05 R Fisher (Eng), R Cabrera Bello (Spa), R Moore

19:10* J Wang (Kor), A Levy (Fra), J Broce

19:15 J Vegas (Ven), B DeChambeau, J Smith (Eng)

19:20* JJ Wood, R Fox (NZ), H Li (Chn)

19:25 A Beach, S O’Hair, K Na

19:30* J Hansen, H Matsuyama (Jpn), C Gribble

19:35 C Moody, L List, J Lovemark

Second round tee times – Friday 11 August

All times BST.

*Indicates 10th tee start

12:20 D Muttitt, B Cauley, G DeLaet (Can)

12:25* L Glover, M Dobyns, H Tanihara (Jpn)

12:30 R Perry, Y Ikeda, E Grillo (Arg)

12:35* M Small, J Kokrak, S Kodaira

12:40 J Luiten (Ned), P Claxton, R Henley

12:45* T Bjorn (Den), B Grace (SA), P Perez

12:50 P Cantlay, T Jaidee (Tha) S Kjeldsen (Den)

12:55* A Scott, L Donald (Eng), W Simpson

13:00 O Uresti, YE Yang (Kor), S Micheel

13:05* B Horschel, M Fitzpatrick (Eng), S Kim (Kor)

13:10 D Lee (NZ), M Leishman (Aus), A Lahiri (Ind)

13:15* J Walker, P Mickelson, J Dufner

13:20 B An, K Chappell, M Hughes

13:25* R McIlroy (NI), J Rahm (Spa), R Fowler

13:30 J Blixt (Swe), S Stricker, B Harman

13:35* M Kuchar, J Rose (Eng), B Snedeker

13:40 DA Points, T Hatton (Eng), A Hadwin (Can)

13:45* D Berger, J Furyk, K Kisner

13:50 M Laird (Sco), B Haas, G McDowell (NI)

13:55* R Fisher (Eng), R Cabrera-Bello (Spa), R Moore

14:00 J Wang (Kor), A Levy (Fra), J Broce

14:05* J Vegas (Ven), B DeChambeau, J Smith (Eng)

14:10 JJ Wood, R Fox (NZ), H Li (Chn)

14:15* A Beach, S O’Hair, K Na

14:20 J Hansen, H Matsuyama (Jpn), C Gribble

14:25* C Moody, L List, J Lovemark

17:30* G Murray, R Berberian Jr, P Uihlein

17:35 S Lowry (Ire), S Deane (Aus), P Larrazabal (Spa)

17:40* A Rainaud, T Finau, F Zanotti (Par)

17:45 A Noren (Swe), S Hebert, R Knox (Sco)

17:50* Y Song (Kor), D McNabb, C Howell III

17:55 H Matsuyama (Jpn), E Els, I Poulter (Eng)

18:00* S Kang (Kor), W Bryan, D Frittelli (SA)

18:05 D Summerhays, R Streb, C Wood (Eng)

18:10* W McGirt, F Molinari (Ita), J Herman

18:15 T Fleetwood (Eng), J Thomas, P Reed

18:20* G Woodland, A Sullivan (Eng), K Stanley

18:25 B Watson, C Schwartzel (SA), P Casey (Eng)

18:30* R Beem, V Singh (Fij), J Daly

18:35 S Garcia (Spa), B Koepka, J Spieth

18:40* L Oosthuizen (SA), D Willett (Eng), JB Holmes

18:45 J Day (Aus), D Johnson, H Stenson (Swe)

18:50* T Pieters (Bel), X Schauffele, R Pampling (Aus)

18:55 P Harrington (Ire), K Bradley, D Love III

19:00* T Olesen Den), B Steele, H Swafford

19:05 Z Johnson, L Westwood (Eng), C Hoffman

19:10* C Smith (Aus), B Wiesberger (Aut), B Stone (SA)

19:15 D Lingmerth (Swe), S Brown, N Colsaerts (Bel)

19:20* KT Kim (Kor), G Gregory, J Hahn

19:25 S Hend (Aus), K Pigman, A Johnston (Eng)

19:30* R Sterne (SA), R Vermeer, C Stroud

19:35 K Kraft, B Smock, P RodgerS