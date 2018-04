US Open: final-round tee times

A look at the pairings for the final round of the 114th US Open. Martin Kaymer takes a five-shot lead into Sunday

A look at the pairings for the final round of the 114th US Open. Martin Kaymer takes a five-shot lead into Sunday (UK time) 2:32 p.m.: Toru Taniguchi 2:43 p.m.: Russell Henley, Kevin Tway 2:54 p.m.: Boo Weekley, Kevin Stadler 3:05 p.m.: Louis Oosthuizen, Matthew Fitzpatrick 3:16 p.m.: Fran Quinn, Daniel Berger 3:27 p.m.: Alex Cejka, Clayton Rask 3:38 p.m.: Justin Leonard, Billy Hurley Iii 3:49 p.m.: Danny Willett, Harris English 4 p.m.: Bo Van Pelt, Paul Casey 4:11 p.m.: Seung-Yul Noh, Gary Woodland 4:22 p.m.: Scott Langley, Stewart Cink 4:33 p.m.: Zac Blair, Graeme McDowell 4:44 p.m.: Kenny Perry, Zach Johnson 4:55 p.m.: Nicholas Lindheim, Jim Furyk 5:06 p.m.: Patrick Reed, Webb Simpson 5:17 p.m.: Billy Horschel, Ernie Els 5:28 p.m.: Cody Gribble, Sergio Garcia 5:39 p.m.: Brendon Todd, Phil Mickelson 5:50 p.m.: Bill Haas, Retief Goosen 6:01 p.m.: Ryan Moore, Keegan Bradley 6:12 p.m.: Ian Poulter, Hideki Matsuyama 6:23 p.m.: Steve Stricker, Aaron Baddeley 6:34 p.m.: Lucas Bjerregaard, Shiv Kapur 6:45 p.m.: Rory McIlroy, Adam Scott 6:56 p.m.: J.B. Holmes, Marcel Siem 7:07 p.m.: Jason Day, Jimmy Walker 7:18 p.m.: Garth Mulroy, Francesco Molinari 7:29 p.m.: Victor Dubuisson, Brendon de Jonge 7:40 p.m.: Chris Kirk, Jordan Spieth 7:51 p.m.: Justin Rose, Kevin Na 8:02 p.m.: Brooks Koepka, Matt Kuchar 8:13 p.m.: Brandt Snedeker, Dustin Johnson 8:24 p.m.: Henrik Stenson, Erik Compton 8:35 p.m.: Rickie Fowler, Martin Kaymer