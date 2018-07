We caught up with world number 25 Ian Poulter and asked, “What’s in the bag?”

Here’s Poulter’s response:

Driver: Cobra Speed Pro S 8.5˚

Fairway Woods: Cobra X Speed 13˚, Titleist PT906F2 18˚

Irons: Cobra Pro MB

Wedges: Titleist Vokey 54˚ and 60˚

Putter: Odyssey DFX 5500

Ball: Titleist Pro V1x