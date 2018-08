USPGA Championship tee times

Starting at Tee 1 on first round and Tee 10 on second round

1300 & 1815 Scott Hebert, Bo Van Pelt, Vaughn Taylor

1310 & 1825 Stephen Gallacher (Sco), Keith Ohr, Derek Lamely

1320 & 1835 Steve Marino, Rob Labritz, K J Choi (Kor)

1330 & 1845 Kyung-Tae Kim (Kor), John Merrick, Martin Laird (Sco)

1340 & 1855 Hiroyuki Fujita (Jpn), Bubba Watson, Alvaro Quiros (Spa)

1350 & 1905 Steve Elkington (Aus), David Toms, Mark Brooks

1400 & 1915 Ryan Palmer, Michael Sim (Aus), Matt Bettencourt

1410 & 1925 Matthew Jones (Aus), Brian Davis (Eng), Ricky Barnes

1420 & 1935 Edoardo Molinari (Ita), D.J. Trahan, Thongchai Jaidee (Tha)

1430 & 1945 Marc Leishman (Aus), Fredrik Jacobson (Swe), Brian Gay

1440 & 1955 Rhys Davies (Wal), Ben Crane, Mark Sheftic

1450 & 2005 Raphael Jacquelin (Fra), Ryan Benzel, Brendon De Jonge

1500 & 2015 Sonny Skinner, David Horsey (Eng), George McNeill

1815 & 1300 Tim Thelen, Paul Goydos, Gonzalo Fernandez-Castano (Spa)

1825 & 1310 Jason Dufner, Troy Pare, Anders Hansen (Den)

1835 & 1320 Chris Wood (Eng), Rory Sabbatini (Rsa), Brandt Snedeker

1845 & 1330 Ross Fisher (Eng), Mike Weir (Can), Chad Campbell

1855 & 1340 Kevin Sutherland, Ernie Els (Rsa), Dustin Johnson

1905 & 1350 Jeff Overton, Darren Clarke (NI), Kenny Perry

1915 & 1400 Steve Stricker, Adam Scott (Aus), Rory McIlroy (NI)

1925 & 1410 Zach Johnson, Henrik Stenson (Swe), Lucas Glover

1935 & 1420 Phil Mickelson, Graeme McDowell (NI), Louis Oosthuizen (Rsa)

1945 & 1430 Justin Rose (Eng), Tim Clark (Rsa), Nick Watney

1955 & 1440 Trevor Immelman (Rsa), Angel Cabrera (Arg), Hunter Mahan

2005 & 1450 Ross McGowan (Eng), Mitch Lowe, Bill Lunde

2015 & 1500 Simon Dyson (Eng), Bruce Smith, Kris Blanks

Starting at Tee 10 on first round and Tee 1 on second round

1300 & 1815 Rich Steinmetz, Tim Petrovic, Jason Day (Aus)

1310 & 1825 Rickie Fowler, Justin Leonard, Ryo Ishikawa (Jpn)

1320 & 1835 Stuart Appleby (Aus), Kyle Flinton, Soren Kjeldsen (Den)

1330 & 1845 Geoff Ogilvy (Aus), Jim Furyk, Charl Schwartzel (Rsa)

1340 & 1855 Luke Donald (Eng), Tetsuji Hiratsuka (Jpn), J.B. Holmes

1350 & 1905 Paul Casey (Eng), Jerry Kelly, Anthony Kim

1400 & 1915 Davis Love III, Padraig Harrington (Irl), John Daly

1410 & 1925 Sergio Garcia (Spa), Stewart Cink, Martin Kaymer (Ger)

1420 & 1935 Vijay Singh (Fij), Y.E. Yang (Kor), Tiger Woods

1430 & 1945 Retief Goosen (Rsa), Ryan Moore, Francesco Molinari (Ita)

1440 & 1955 Corey Pavin, Ian Poulter (Eng), Camilo Villegas (Col)

1450 & 2005 Rob Moss, Charles Howell III, Gregory Bourdy (Fra)

1500 & 2015 Jason Schmuhl, Troy Matteson, Daniel Willett (Eng)

1815 & 1300 Fredrik Andersson Hed (Swe), John Senden (Aus), David Hutsell

1815 & 1310 Chip Sullivan, Bryce Molder, Carl Pettersson (Swe)

1835 & 1320 Koumei Oda (Jpn), Colin Montgomerie (Sco), Matt Kuchar

1845 & 1330 Heath Slocum, Soren Hansen (Den), Cameron Beckman

1855 & 1340 D.A. Points, Boo Weekley, Seung-yul Noh (Kor)

1905 & 1350 Jason Bohn, Miguel Angel Jimenez (Spa), Wen-chong Liang (Chn)

1915 & 1400 Shaun Micheel, Tom Lehman, Mike Small

1925 & 1410 Yuta Ikeda (Jpn), Peter Hanson (Swe), Ben Curtis

1935 & 1420 Stephen Ames (Can), Oliver Wilson (Eng), Bill Haas

1945 & 1430 Shane Lowry (Irl), Kevin Na, Scott Verplank

1955 & 1440 Sean O’Hair, Danny Balin, Robert Karlsson (Swe)

2005 & 1450 Kevin Stadler, Stu Ingraham, Charlie Wi (Kor)

2015 & 1500 Robert Mcclellan, Jimmy Walker, Simon Khan (Eng)

